Київстар користувачам за договором дає додатковий час, щоб поповнити рахунок

Більшість клієнтів Київстар, які обслуговуються за договором – фізичні та юридичні особи – зможуть користуватися послугами оператора під час карантину навіть без поповнення рахунку.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київстару.

«Для контрактних клієнтів - фізичних осіб та бізнес-клієнтів, Київстар збільшив ліміти в рамках послуги «Відстрочка платежу». Це дозволить клієнтам відтермінувати оплату за послуги, використані в березні 2020, і сплачувати їх вже у квітні. Для абонентів, які не користуються кредитними лімітами, Київстар до 4 квітня скасовує комісію при замовленні додаткових коштів», - зазначили у компанії.

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У пресслужбі наголошують, що завдяки цьому клієнти зможуть і далі користуватися зв’язком та матимуть додатковий час, щоб поповнити рахунок.

Абоненти, які перейшли на контракт, скориставшись опцією «Відкладене підключення», тобто підписали договір без наявності на той момент необхідних документів, будуть і далі користуватися всіма послугами, а необхідні документи зможуть надати вже після завершення карантину.

«Це чергові кроки компанії, щоб допомогти українцям спільно подолати тимчасові складнощі та адаптуватись до змін, які виникають через режим карантину», - підкреслили у компанії.

Ліміти в рамках послуги «Відстрочка платежу» збільшені до 31 березня включно. Для абонентів, які будуть продовжувати користуватися послугами без оплати – ліміти будуть автоматично продовжені до 4 квітня включно.

Фото з відкритих джерел