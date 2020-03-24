Як подбати про онлайн-безпеку під час карантину – поради СБУ

Останнім часом активізувалися різні інтернет-шахраї, які використовують тему коронавірусу, аби ошукати громадян та отримати їх особисту інформацію.

СБУ розробила поради про онлайн-безпеку під час карантину.

"Ми зібрали для вас поради з інформаційної безпеки. Деякі з них доволі прості, однак дієві. Зрештою, як і миття рук допомагає зупинити поширення коронавірусу, так і проста гігієна в інформаційному просторі допоможе вберегти ваші дані", - йдеться у повідомленні Служби безпеки на Facebook-сторінці.

СБУ нагадує, що перевірену інформацію про ситуацію з коронавірусом можна отримати тут:

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