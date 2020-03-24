“Сінево” передала Центру здоров'я обладнання для ПЛР-діагностики

Лабораторія “Сінево” передала Центру громадського здоров’я (ЦГЗ) обладнання, яке дозволить пришвидшити проведення ПЛР-діагностики

Про це на брифінгу сказав директор з розвитку "Сінево" Микола Бутенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“ПЛР метод - один з найбільш інформативних методів для діагностики коронавірусу. Є кілька способів пришвидшити, покращити цей метод і автоматизувати його. Тому ми передаємо високошвидкісне обладнання компанії Рош Центру громадського здоров’я МОЗ України. Це обладнання дасть можливість автоматизувати деякі ділянки складного процесу полімеразно-ланцюгової реакції і пришвидшити отримання результату”, - сказав Бутенко.

Як додала на брифінгу медичний директор “Сінево” Оксана Небильцова, наразі для діагностики Covid-19 доступні два методи: швидкі тести на Covid-19 та метод полімеразно-ланцюгової реакції. За її словами, експрес-діагностика — це скринінговий метод, який дозволяє виявити або не виявити антитіла в організмі через 14 днів після інфікування.

“Для підтвердження і подальшого моніторингу стану пацієнта потрібен метод ПЛР. Для нього використовуються різні види біологічного матеріалу: кров, мазки з носоглотки, сеча або спинномозкова рідина, там де є клітини, де можна виявити цей вірус. Обладнання, яке ми передали в ЦГЗ, дозволить автоматизувати метод виділення РНК вірусу. Станція закритого типу компанії Рош Діагностик ... дозволяє протягом години виділити РНК 96 зразків пацієнтів. Тим самим прискорює процес подальшого етапу ПЛР-діагностики”, - сказала Небильцова.

Гендиректора ЦГЗ Ігор Кузін наголосив на брифінгу, що зараз від швидкості проведення діагностичних досліджень та постановки діагнозу залежить швидкість і ефективність протиепідемічних заходів. Метод ПЛР-діагностики є високоточним, але досить тривалим. Надане обладнання дозволить швидше опрацьовувати зразки, які надходять до центральної референс-лабораторії.