Колишній полонений дав свідчення про тортури і побиття у тюрмах "ЛНР"

Колишній в'язень бойовиків надав Службі безпеки України свідчення про знущання у тюрмах на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться на сайті СБУ.

"Зокрема, до української спецслужби звернувся мешканець Лисичанська, який у 2014 році був ув`язений терористами та провів 10 місяців у Луганському слідчому ізоляторі. Чоловік повідомив правоохоронцям про пережиті у застінках терористів знущання", - йдеться у повідомленні.

Колишній засуджений розповів, що у виправних установах практикуються тортури та жорстокі побиття в'язнів. За його словами, до СІЗО часто приїздять бойовики та "віпрацьовують навички" на затриманих. Багато із засуджених не витримують таких знущать та заподіють собі шкоду, а смерті, спричинені побиттями, окупаційна адміністрація видає як природні.

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Як запевнили в СБУ, Служба ретельно збирає та документує всі свідчення, отримані від колишніх бранців терористів.

Наразі зібрано величезну доказову базу щодо злочинів проросійських бойовиків проти мирного населення. СБУ вже оголосила про підозру в терористичній діяльності дев’ятьом представникам "управління виконання покарань" так званої ЛНР, у тому числі начальникам колоній та інших структурних підрозділів фейкової пенітенціарної системи, додали в Службі безпеки.