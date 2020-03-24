Тест на коронавірус топменеджера "Нафтогазу" показав негативний результат

"У нас хороші новини! У директора дивізіону "Інтегрований газовий бізнес" Андрія Фаворова і у його дружини результат тесту на коронавірус – негативний, коронавірусу немає. І Фаворов, і його дружина почуваються добре, але на даний момент продовжують дотримуватися карантинних заходів і залишаються на самоізоляції до 27 березня", - йдеться у повідомленні.

Минулого тижня 90% співробітників центрального офісу Нафтогазу перейшли на віддалену роботу.

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Як повідомлялося, минулого тижня батько Фаворова у ефірі російської радіостанції заявивив, що у Андрія Фаворова і його дружини виявили коронавірус.

Фото: АА