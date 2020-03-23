Пенсіонери з ОРДЛО збережуть свій статус під час карантину – Мінреінтеграції

Для пенсіонерів з ОРДЛО на час карантину скасовано вимогу протягом 60 днів підтверджувати своє фактичне перебування на підконтрольній території.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України на своєму сайті.

"Було внесено зміни до нормативних актів, які прибрали для ВПО необхідність пересуватися без крайньої потреби. У першу чергу – для літніх людей, які належать до основної групи ризику захворювання на Covid-19", – йдеться в повідомленні.

Мінреінтеграції зазначає, що люди збережуть свій статус ВПО, пенсії і соціальна допомога будуть нараховуватись, від громадян не потрібно жодних додатковий дій.

«Обмеження пересувань – це критично необхідний, вимушений і тимчасовий захід. Коли небезпека мине – він буде негайно скасований. Кошти й тепер нараховуватимуться в повному обсязі», - запевнив очільник Мінреінтеграції Олексій Резніков.

Як повідомляв Укрінформ, Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова закликала міжнародні гуманітарні організації сприяти у максимальному забезпеченні тестами на визначення Covid-19, медичними препаратами та засобами особистого захисту цивільного населення, а також провести інформаційну компанію щодо недопущення поширення коронавірусу серед жителів ОРДЛО.

Станом на 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.