Україна забезпечена тестами на коронавірус більш як на 10 днів – ОП

Україна має тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції на понад 10 днів, цього тижня відбудеться ще кілька поставок тестів і медичних засобів.

Про це повідомили в Офісі Президента.

"Україна забезпечена тестами для проведення полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) з виявлення коронавірусної інфекції більш ніж на 10 днів. На поточному тижні відбудеться ще декілька поставок у країну тестів і медичних засобів", - ідеться в повідомленні.

В ОП нагадали, що військовий літак Іл-76, який у ніч проти понеділка повернувся з Китаю, доправив в Україну першу партію медичного вантажу, зокрема, два види тестів: для ПЛР та для експрес-діагностики.

"Перші 250 тисяч експрес-тестів будуть розподілені таким чином: близько 100 тисяч відправлять у критично важливі підрозділи й організації – передусім у діючі підрозділи Збройних сил України, Державної прикордонної служби, Національної гвардії та поліції", - розповіли в ОП.

Решта буде передана в лікарні, що визначені як базові для протиепідемічних заходів.

В ОП підкреслили, що якщо експрес-тест виявив у людини Covid-19, лікарі повинні взяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР, які є одним з найточніших методів діагностики, адже дає змогу визначити наявність інфекції навіть при мінімальному вмісті її штамів у біологічному матеріалі.

Зазначається, що перша частина партії ПЛР-тестів вже до кінця понеділка буде доправлена в лабораторії всіх областей України, відповідно до аналізу їхніх нагальних потреб. Цими тестами українські лабораторії забезпечені більш ніж на 10 днів.

Також Іл-76 привіз в Україну перші 80 тисяч респіраторів та 10 тисяч комбінезонів захисту, які вже направлені для лікарів та медиків швидкої допомоги в різні регіони України.

Крім того, в Китаї було закуплено та доправлено в Україну апарати штучної вентиляції легень, які, за даними ОП, будуть передані у медзаклади, де є нагальна потреба в цьому обладнанні.

Також у першій партії медвантажу, як розповіли в ОП, прибуло 500 тисяч тришарових масок для потреб військовослужбовців, поліцейських, працівників Держприкордонслужби та інших служб, що мають безпосередній контакт з населенням.

В ОП додали, що на цьому тижні очікуються чергові поставки тест-систем та інших медичних засобів з-за кордону, а також запланована закупівля вітчизняних тестів.

Крім того, за дорученням Офісу Президента значні партії медичного вантажу постійно доправляють в Україну спецбортами, які евакуюють на батьківщину українських громадян з точок-хабів, визначених Міністерством інфраструктури.

За останніми даними, загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

В Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.