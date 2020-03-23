Призначення голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті оскаржують в суді
Про це інформує пресслужба суду.
«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів України від 26 лютого 2020р. №171-р «Про призначення Богдан О.В. головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті», - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, з відповідним позовом до суду звернувся один із претендентів на посаду, який вважає, що конкурс на посаду голови Держетнополітики, за результатами якого було прийнято оскаржуване розпорядження, проводився з грубими порушеннями.
Наразі вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оголосив з 2 грудня 2019 року повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.
Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.
Розпорядженням Кабінету міністрів України № 171-р Олену Богдан призначено головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті «з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці».
Олена Богдан - соціолог, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».