Призначення голови Держслужби з етнополітики та свободи совісті оскаржують в суді

Окружний адміністративний суд міста Києва просять визнати протиправним призначення Олени Богдан головою Державної служби з питань етнополітики та свободи слова.

Про це інформує пресслужба суду.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним та скасування розпорядження Кабінету міністрів України від 26 лютого 2020р. №171-р «Про призначення Богдан О.В. головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, з відповідним позовом до суду звернувся один із претендентів на посаду, який вважає, що конкурс на посаду голови Держетнополітики, за результатами якого було прийнято оскаржуване розпорядження, проводився з грубими порушеннями.

Наразі вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів оголосив з 2 грудня 2019 року повторний конкурс на зайняття посади голови Державної служби з етнополітики та свободи совісті.

Оголошений у вересні конкурс на цю посаду закінчився безрезультатно. Його "обнулили" і до наступного етапу розгляду Кабміном не були допущені ні Андрій Юраш, ні його опонент Юрій Решетніков.

Розпорядженням Кабінету міністрів України № 171-р Олену Богдан призначено головою Державної служби України з етнополітики та свободи совісті «з дати початку фактичного виконання нею посадових обов’язків строком на п’ять років з оплатою праці відповідно до законодавства, встановивши випробування строком на три місяці».

Олена Богдан - соціолог, доцент кафедри соціології Національного університету «Києво-Могилянська академія».