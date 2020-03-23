Alitalia відкрила продаж квитків на спецрейс з Рима до Києва

Alitalia відкрила продаж квитків на спецрейс з Рима до Києва

Укрінформ
Італійська авіакомпанія Alitalia відкрила продаж квитків на спеціальний рейс з Риму до Києва, який буде виконано 25 березня.

Про це повідомляє Посольство України в Італії у Facebook.

"Завдяки спільним зусиллям української та італійської сторін, авіакомпанія Alitalia оголошує про початок продажу авіаквитків на спеціальний рейс Рим – Київ. Рейс за маршрутом Рим (Міжнародний аеропорт ім. Леонардо да Вінчі (Ф'юмічіно)) – Київ (Міжнародний аеропорт Бориспіль) заплановано на 25 березня 2020 р. о 09:20 (прибуття в Київ о 13:10)", - йдеться у повідомленні.

У посольстві підкреслили, що за умовами авіакомпанії пасажири зобов‘язані мати при собі та перед посадкою на борт вдягти маску або респіратор.

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Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії.

Як повідомлялося, українські аеропорти здійснюються рейси для повернення українців додому з-за кордону, переважно такі польоти здійснюють авіакомпанії МАУ та SkyUp, зокрема 20 та 21 березня МАУ виконала 10 таких рейсів.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.

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