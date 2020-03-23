Alitalia відкрила продаж квитків на спецрейс з Рима до Києва

Італійська авіакомпанія Alitalia відкрила продаж квитків на спеціальний рейс з Риму до Києва, який буде виконано 25 березня.

Про це повідомляє Посольство України в Італії у Facebook.

"Завдяки спільним зусиллям української та італійської сторін, авіакомпанія Alitalia оголошує про початок продажу авіаквитків на спеціальний рейс Рим – Київ. Рейс за маршрутом Рим (Міжнародний аеропорт ім. Леонардо да Вінчі (Ф'юмічіно)) – Київ (Міжнародний аеропорт Бориспіль) заплановано на 25 березня 2020 р. о 09:20 (прибуття в Київ о 13:10)", - йдеться у повідомленні.

У посольстві підкреслили, що за умовами авіакомпанії пасажири зобов‘язані мати при собі та перед посадкою на борт вдягти маску або респіратор.

Квитки можна придбати на сайті авіакомпанії.

Як повідомлялося, українські аеропорти здійснюються рейси для повернення українців додому з-за кордону, переважно такі польоти здійснюють авіакомпанії МАУ та SkyUp, зокрема 20 та 21 березня МАУ виконала 10 таких рейсів.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

З 18 березня в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Україна повертає українців з-за кордону і після закриття авіасполучення та кордонів. Зокрема, вранці 23 березня Міністерство закордонних справ повідомило, що понад 60 тис. співгромадян вдалося повернути в Україну і ще більш як 27 тис. очікують повернення.