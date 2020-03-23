SkyUp здійснить у вівторок ще один рейс Відень-Київ

Авіакомпанія SkyUp здійснить 24 березня ще один спеціальний рейс Відень-Київ.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook посол України в Австрії Олександр Щерба.

"Несподівані добрі новини! 24.03 вдень буде ще один евакуаційний рейс SkyUp Відень-Київ. Слідкуйте за сайтом компанії", - йдеться у повідомленні.

Посол закликав усіх українських громадян, зокрема тих, у кого завершується дозволений термін перебування в Австрії, скористатися цим останнім рейсом.

"Закликаємо громадян, які не скористалися чотирма рейсами минулого тижня, а також тих, у кого завершується дозволений термін перебування: не пропустіть цей рейс!" - написав Щерба.

Окремо дипломат звернувся до громадянина, який не потрапив на минулий рейс через сильне алкогольне сп’яніння: "Всесвіт дарує Вам ще один шанс. Віримо в Вас!".

Раніше з допомогою посольства України в Австрії додому повернулися 527 українських громадян, які вимушено застрягли на території республіки через пов’язані з пандемією коронавірусу обмеження. Загалом було здійснено 4 авіарейси, один з яких – президентський літак. Крім того, за сприяння українських дипломатів було створено транзитний коридор до України з Австрії територією Угорщини для виїзду на особистому транспорті.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні зафіксовано 73 лабораторно підтверджені випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 26 нових випадків коронавірусу.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли і одужали, а 14 704 померли.