У регіони спрямували 155 мільйонів на компенсацію чорнобильцям за продукти

Для компенсації за продукти харчування для чорнобильців І і ІІ категорії в регіони спрямовано 155 мільйонів гривень.

Про це сказала міністр соціальної політики Марина Лазебна під час онлайн брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У нас є велика категорія людей – чорнобильці I, ІІ категорії. Є спеціальна програма, яка так і називається «Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». І я також хочу наголосити, щоб ці люди не думали, що вони покинуті сам на сам з цією бідою. 19 березня ми спрямували 155 млн державних коштів за цією бюджетною програмою в регіони для компенсації за продукти харчування чорнобильцям І і ІІ категорії. Тому зараз ця робота буде вестися в регіонах для того, щоб ці люди отримали відповідні компенсації», - повідомила Лазебна.