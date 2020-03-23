МАУ забере українців спецрейсом із Торонто - посол

Авіакомпанія МАУ здійснить спеціальний рейс Київ-Торонто-Київ для повернення громадян України і Канади додому.

Про це повідомив посол Уукраїни в Канаді Андрій Шевченко у Facebook.

"Дорогі українці в Канаді! Нам вдалося – спільно з Посольством Канади в Україні та МАУ – організувати спецрейс Київ-Торонто-Київ, який має повернути громадян України і Канади додому. Є пасажири, які добиратимуться з Ванкувера, - це може бути географічно наймасштабніша операція з усіх, які зараз здійснює МЗС", - написав посол.

За його словами, борт "Toronto Pearson – Бориспіль" вилітає у четвер, 26 березня, о 17:00, приліт до Києва – у п’ятницю о 9:30.

Він додав, що рейс з Києва на Торонто очікується у середу, квитки можна придбати на сайті МАУ.

"Хто може летіти? Рейс призначений для громадян України. Від 16 березня припинено в’їзд в Україну іноземців та осіб без громадянства (є кілька винятків – власники посвідчень про проживання в Україні, дипломати, члени їхніх родин). Якщо є сумніви щодо Вашого статусу, пишіть або дзвоніть – уточнимо", - пояснив Шевченко.

Водночас він підкреслив, що поки що безкоштовного рейсу в Україну не планується, проте розраховує при цьому на "справедливу ціну" квитка.

Посол також додав, що посольство не буде збирати пасажирів на рейс до Києва перед вильотом, але пообіцяв що він та його колеги будуть в аеропорту.

Крім того, він попросив пасажирів рейсу потурбуватися про індивідуальний захист в аеропортах та у літаку – маска, рукавички, антисептик – все, що зробить дорогу спокійнішою і зменшить шанси для вірусу.

Шевченко наголосив, що перед посадкою на літак пасажирів перевірять на основні прояви коронавірусу й осіб з очевидними симптомами на борт не пустять.

Посол також нагадав контакти, куди українці можуть звернутися за додатковою інформацією:

Посольство (Оттава): consul_ca@mfa.gov.ua; +1 (613) 617-2335.

Генконсульство у Торонто: gc_cat@mfa.gov.ua; +1(416) 848-9320.

Генконсульство в Едмонтоні: gc_cae@mfa.gov.ua; +1(587) 930-2290.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.