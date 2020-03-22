Евакуаційний потяг з Риги вирушив до Києва

Потяг за маршрутом Рига–Вільнюс-Мінськ-Київ для евакуації громадян України, які залишилися на території Латвії, Литви та Білорусі у зв’язку із запровадженням карантину, відправився ввечері 22 березня.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України в Латвії.

«Повідомляємо, що, як і було заплановано, о 19:40 22 березня 2020 року спеціальний евакуаційний потяг вирушив з Риги до Києва. Цим потягом забезпечено евакуацію 267 громадян України із Латвії на доручення керівництва України. Дякуємо латвійським партнерам за сприяння в організації спецпотягу!», - йдеться у повідомленні.

Передбачається, що цим же потягом буде здійснюватися евакуація громадян із Литви (Шяуляй і Вільнюс) та Білорусі (Мінськ).

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

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Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський напередодні сказав у зверненні до співвітчизників, що для українців, які опинилися за кордоном, сформовані так звані хабові точки. Однією з них є латвійська столиця Рига.

Фото: facebook.com/UKRinLatvia