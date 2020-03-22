У Чорноморськ прибув пором з Туреччини, на борту - 38 українців

У Чорноморськ прибуло вантажно-пасажирське судно «Вільнюс», на борту якого на Батьківщину повернулися 38 українців.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Прибули до порту орієнтовно о 18.00. Після того, як пришвартувалися нас, на борту судна, опитали лікарі, виміряли температуру. Всім рекомендували протягом 14 днів бути на карантині. Також ми залишили свої контактні дані», - розповів Укрінформу один з пасажирів порому.

Дозвіл зійти з порома на берег пасажири отримали о 20.30.

Судно вчора орієнтовно о 17.00 за місцевим часом (16.00 за Київським часом) вирушило з порту Карасу, що на узбережні Чорного моря, в північно-західній частині, у провінції Сакарья, до українського порту Чорноморськ.

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Наступний рейс порому з Карасу до Чорноморська запланований на 28 березня.

Як повідомлялося, сьогодні вночі з аеропорту Стамбула до Києва вилетіли 217 українців, понад 30 з них прибули до Туреччини з інших країн.

Фото: Ольга Будник, Укрінформ