Транзит через Стамбул: Генконсульство України дало інструкції

Громадянам України, які найближчими днями повертатися в Україну через Стамбул, слід перевірити, щоб рейс транзитного слідування був з того самого аеропорту в Стамбулі, куди прибуває попередній рейс.

Відповідні інструкції на своїй сторінці у Facebook опублікувало Генконсульство України в Стамбулі.

«Якщо Ви маєте намір найближчими днями повертатися в Україну через Стамбул, необхідно знати, що у вашому квитку аеропорт Стамбула має бути вказаний трилітерним кодом IST (код IATA). У разі придбання квитка до іншого аеропорту Стамбула, Вам буде відмовлено у посадці на борт літака», - попереджає Генконсульство.

У місті, окрім аеропорту «Стамбул» функціонує ще один аеропорт Sabiha Gokcen, який у квитку позначається кодом SAW, вихід з нього неможливий для іноземних транзитних пасажирів.

«Вихід з транзитної зони в аеропорту Стамбула заборонений. Є можливість розміщення у готелі Yotel безпосередньо в аеропорту», - йдеться у повідомленні.

Генконсульство застерігає, що перед вильотом до Стамбула обов’язково слід придбати квиток зі Стамбула в Україну, що на сьогодні є умовою допуску на авіарейси до Стамбула.

На сайті SkyUp Airlines наразі доступні квитки на рейс Стамбул-Київ на 25 та 26 березня.

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Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те, що здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.