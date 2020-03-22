Убивство в будинку Кожари: адвокати кажуть, що нікому ще не оголосили підозру

Про це у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси сім'ї Старицького.

"Пройшов місяць з дня вбивства Сергія Старицького... Досі жодній особі не повідомлено про підозру та не обрано запобіжний захід. Слідство пояснює цю затримку очікуванням висновків експертів. Хоча частина експертиз вже є в матеріалах кримінального провадження. Інша частина або вже також готова, або буде в найближчі дні", - зазначається у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари, що в с.Чайки сталося вбивство колишнього керівника телеканалу «Інтер», гендиректора телекомпанії «Тоніс» та одного із власників рекламного холдингу Atlantic group Сергія Старицького.