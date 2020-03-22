Продавець несертифікованих тестів на COVID-19 попався "на гарячому"
Укрінформ
Поліцейські поклали край протиправній діяльності зловмисника, який здійснював продаж несертифікованих в Україні тестів для визначення коронавірусу.
Про це у Facebook інформує МВС.
"Фігурант за допомогою месенджера здійснював продаж тестів, які не отримали декларацію про відповідність в Україні. Ціна одного такого тесту - близько 750 гривень", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол та вилучили близько 300 одиниць товару.
Згідно із рішенням суду, зловмисник заплатить 17,5 тис. гривень штрафу.
За останніми даними, в Україні зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 - летальні.