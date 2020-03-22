Продавець несертифікованих тестів на COVID-19 попався "на гарячому"

Поліцейські поклали край протиправній діяльності зловмисника, який здійснював продаж несертифікованих в Україні тестів для визначення коронавірусу.

Про це у Facebook інформує МВС.

"Фігурант за допомогою месенджера здійснював продаж тестів, які не отримали декларацію про відповідність в Україні. Ціна одного такого тесту - близько 750 гривень", - ідеться у повідомленні.

Як зазначається, поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол та вилучили близько 300 одиниць товару.

Згідно із рішенням суду, зловмисник заплатить 17,5 тис. гривень штрафу.

За останніми даними, в Україні зареєстровано 47 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 - летальні.