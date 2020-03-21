Депутат Вельможний заявив, що в нього з сином перший тест не виявив COVID-19

Народний депутат Сергій Вельможний повідомив, що разом із сином потрапив до лікарні з симптомами, схожими на COVID-19, але перший тест на коронавірус показав негативний результат.

Про це Вельможний написав у Facebook.

"Сьогодні з симптомами, схожими на вірус COVID-19 мене та мого сина госпіталізували. Перший тест на коронавірус показав негативний результат. Найближчим часом тест проведуть повторно", - зазначив депутат.

Вельможний уточнив, що разом із сином вони перебувають в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні, де пройдуть обстеження.

Як повідомляв Укрінформ, депутат Верховної Ради Сергій Шахов, у якого раніше підтвердили COVID-19, повідомив, що член його команди Сергій Вельможний із сином потрапили в лікарню з підтвердженими тестами на коронавірус.

Віталій Кличко ввечері 21 березня повідомив, що в Києві виявлено сім нових випадків зараження коронавірусом. Таким чином, загалом у столиці зареєстровано десять випадків захворювання на COVID-19.

За останніми даними Центру громадського здоров'я, в Україні лабораторно підтверджено 47 випадків COVID-19, з них три - летальні.