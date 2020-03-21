З Перемишля до Києва вирушив потяг із 612 українцями

З м. Перемишль у Польщі їдуть 612 українських громадян потягом до Києва. Це перший з двох запланованих потягів АТ "Укрзалізниця" за цим маршрутом сьогодні.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ у Facebook.

"Зараз 612 українських громадян прямують потягом з Перемишля до Києва. Це перший з двох запланованих потягів Укрзалізниці за цим маршрутом сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Загалом за сприяння українських дипломатів з Польщі до України повернулося 22 612 українських громадян.

Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

14 березня Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.

18 березня з 12:00 год. в Україні припинено все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне та авіаційне.

За даними МОЗ, в Україні лабораторно підтвердили 41 випадок захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

Станом на другу половину дня 21 березня в світі зафіксовано 286 696 випадків зараження коронавірусом, 11 889 смертей і 93 602 випадки одужання.