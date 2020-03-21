Справи Майдану: Офіс генпрокурора проводить експертизу хімречовин з Росії

Офіс Генерального прокурора активізував роботу з проведення експертних досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, поставлених в 2014 році з території РФ, від хімічної дії яких постраждали учасники мирних протестів.

Про це йшлося під час зустрічі в Офісі Генерального прокурора процесуальних керівників у кримінальних провадженнях щодо справ Майдану з потерпілими та представниками ГО «Хімічні та токсикологічні отруєння в Україні», повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"Процесуальні керівники у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених під час масових протестів у 2013-2014 роках звернулися до Київського науково-дослідного інституту судових експертиз щодо активізації експертних досліджень, необхідних для завершення комісійної експертизи спеціальних засобів, поставлених в 2014 році з території Російської Федерації, від хімічної дії яких постраждали учасники мирних протестів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, учасники зустрічі обговорили нагальні питання, пов’язані з організацією проведення судово-медичних експертиз осіб, постраждалих від дій хімічних речовин під час масових протестів у 2013-2014 роках, а також необхідність внесення змін до нормативних документів Міністерства охорони здоров’я України щодо правил визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.

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Офіс Генерального прокурора також повідомив потерпілих, що на виконання доручення Прем’єр-міністра України, вже подано кандидатуру компетентного прокурора для включення до складу міжвідомчої робочої групи для розроблення методології встановлення причинно-наслідкового зв’язку між тілесними ушкодженнями, отриманими постраждалими під час Революції Гідності, та дією хімічних речовин.