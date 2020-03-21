Офіс Президента виcловив співчуття у зв'язку зі смертю Бекешкіної

Офіс Президента виcловив глибокі співчуття рідним, близьким та колегам Ірини Бекешкіної у зв'язку з її смертю.

Про це ОП написав у Telegram.

"Пішла з життя директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України Ірина Бекешкіна. Це велика втрата не лише для української соціології, а й для всієї країни. Адже своєю професійністю, розумом та об'єктивністю пані Ірина допомагала владі почути голос народу, його сподівання та прагнення. Її внесок у розбудову демократії та громадянського суспільства неоціненний. Глибокі співчуття рідним і близьким, а також колегам Ірини Бекешкіної", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, померла директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна. Їй було 68 років.