Рятувальники закликають батьків не лишати дітей удома без нагляду
Про це голова Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Шановні дорослі! Батьки! Я дуже прошу вас не забувати про особисту відповідальність перед тими, хто найбільше потребує вашої уваги та захисту! Не лишайте дітей без нагляду, особливо таких маленьких, які гарантовано не зможуть самостійно знайти вихід у критичній ситуації", - повідомив він.
Чечоткін нагадав, що 19 березня у столиці люди помітили трирічну дитину, яка знаходилась на підвіконні з відчиненим вікном. Перехожі викликали рятувальників, які прибули на місце та за допомогою автодрабини одразу ж дістались до помешкання та повернули маля до квартири.
Як повідомлялося, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у всіх навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.