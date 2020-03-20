З Польщі сьогодні спецпотягами повернулися 3089 українців

Про це повідомило у Facebook посольство України в Польщі.

“Підсумок дня: сьогодні з Перемишля в Україну за сприяння українських дипломатів з Варшави і консулів з Любліна і Кракова на чолі з послом Андрієм Дещицею, а також дієвої підтримки почесного консула України в Перемишлі безпечно і комфортно п’ятьма спецпотягами “Укрзалізниці” повернулися 3089 громадян України”,- повідомило посольство.

Як відомо, 21 березня з Перемишля в Україну відправлять ще два спецпотяги, квитки на які можна купити на сайті “Укрзалізниці” http://booking.uz.gov.ua. Крім того, 21 та 23 березня українці зможуть повернутися додому спеціальними авіарейсами авіакомпанії SkyUp. Квитки, вартість яких складатиме 163 дол. США, можна придбати на сайті авіакомпанії https://skyup.aero/uk/.

Як повідомлялося, станом на 10:00 20 березня в Україні зафіксовано 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.