SkyUp може здійснити 24 березня спецрейс із Загреба до Києва — посольство

Посольство України в Хорватії домовилося з авіакомпанією SkyUp про спеціальний рейс із Загреба до Києва для перевезення громадян України на 24 березня.

Про це повідомляє у Facebook посольство України в Хорватії.

"Посольством досягнуто домовленості з авіакомпанією SkyUp про спеціальний рейс із Загреба до Києва для перевезення громадян України. Зазначений рейс заплановано на 24.03.2020. Вартість квитка – 169 євро" - йдеться у повідомленні. У дипвідомстві рекомендують у зв’язку із зменшенням можливостей сухопутного переїзду з Хорватії до України скористатися цим авіарейсом.

"Авіаперевізник повідомив, що, у разі відсутності зацікавленості скористатися цією можливістю, рейс PQ914 буде скасовано і вдруге не буде призначено", - додали у посольстві.

Зареєструватися на цей рейс можна за адресою https://skyup.aero/uk/results… Реєстрація триває.

Як повідомляв Укрінформ, українська авіакомпанія SkyUp Airlines станом на 20 березня розширила перелік рейсів, якими із-за кордону можуть повернутися українці, які “застрягли” за межами України через запровадження карантинних заходів.

Скористатися цими рейсами можуть громадяни України та іноземці, які мають дозвіл на проживання в Україні (тимчасовий або постійний), які не встигли повернутися в Україну до офіційного припинення авіасполучення.

14 березня Кабінет міністрів ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те, що здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.