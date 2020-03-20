Карантинна ізоляція, моржі проти вірусу й пам’ятник у масці

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: Євген Котенко

Хроніки нашого карантину: українці прожили тиждень з обмеженнями, запровадженими для протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Так, у містах закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі. На фото: оголошення про припинення роботи столичного метрополітену на час карантину.

Фото: Микола М’якшиков

Крім того, припинено міжміське та міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення. На фото: чоловік у медичній масці на території Центрального залізничного вокзалу Дніпра, роботу якого зупинено до 3 квітня у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу.

Фото: Маркіян Лисейко

Не обійшлося без паніки серед людей, які почали змітати з полиць магазинів продукти харчування. На фото: порожні полиці у львівському супермаркеті.

Фото: Маркіян Лисейко

У час, коли закрилися заклади харчування, небувалою популярністю стали користуватися працівники служби доставки готової їжі та продуктів.

Фото: Геннадій Мінченко

За рекомендаціями Кабміну, роботодавці, за можливості, перевели працівників на дистанційну роботу. Де це неможливо зробити у зв’язку з видом діяльності, посилили заходи для убезпечення від поширення коронавірусної інфекції. На фото: медпрацівник вимірює температуру у працівників авіаційної компанії "Прогрестех – Україна" в Києві.

Фото: Юлія Овсянінкова

Однак далеко не всі вирішили дотримуватися запроваджених карантинних обмежень. Попри заклики виходять із дому й літні люди, які перебувають у групі ризику зараження Covid-2019. На фото: чоловік і жінка у медичних масках йдуть столичним парком Шевченка.

Фото: Юлій Зозуля

Водночас ускладнює дотримання вимоги носити медичну маску й обробляти руки антисептиком те, що їх немає в аптеках українських міст. На фото: оголошення біля входу до аптеки в Одесі.

Фото: Маркіян Лисейко

Щоправда, такий дефіцит не завадив "обзавестися" маскою пам'ятнику на Вірменській вулиці у Львові.

Фото: Євген Котенко

В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні. Серед тих, хто захворів, і народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра"). Ще до того, як про це стало відомо, 16 березня, під парламентом, де на той момент відбувалося позачергове засідання, активісти влаштували акцію протесту "Верховна Рада – варта контролю". З плакатами "Владу на карантин" вони виступали за те, щоб не дати депутатам в умовах карантину "прийняти антидержавницькі закони". Пізніше Рада через карантинні заходи для протидії коронавірусу ухвалила рішення до 3 квітня перейти в режим роботи в комітетах.

Фото: Юлій Зозуля

В Одесі ж традиційно не втрачають гумору. Так, члени клубу "Моржі Одеси" на пляжі влаштували акцію проти коронавірусу та паніки.

Фото: Микола М’якшиков

Карантин запровадив нові традиції привітань. Через обмеження рукостискань під час матчів, які до 3 квітня проходять без глядачів, футболісти вітаються одне з одним та суддями ліктями. На фото: гравці ФК "Маріуполь" і судді перед початком матчу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги проти СК "Дніпро-1".

Фото: Павло Багмут

Водночас запроваджені обмеження не змогли скасувати відзначення Дня добровольця. Так, у Києві 14 березня марш патріотів зібрав, за даними правоохоронців, близько п'яти тисяч осіб. Розпочався він з Михайлівської площі, звідки учасники акції пройшли Хрещатиком до вулиці Банкової та Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади. Ініціювали ходу громадські організації добровольців попри рекомендації не проводити масові заходи через коронавірус.

Фото: Юлія Овсяннікова

За новинами коронавірусними не можна пропустити того факту, що 20 березня – початок астрономічної весни.

Фото: Олена Худякова

Й природа, що через пандемію коронавірусу отримала змогу відпочити від подекуди надактивного людського впливу, продовжує захоплювати своїми пейзажами. На фото: дерево в полі Вишгородського району Київщини.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Євген Котенко

Учасник акції протесту "Верховна Рада - варта контролю" у Києві.

Фото: Павло Багмут

Жінка в медичній масці на столичній вулиці.

Фото: Дмитро Смольєнко

Працівниці під час миття тролейбуса в Запорізькому тролейбусному парку №2.

Фото: Маркіян Лисейко

Працівник комунальної служби обприскує дезінфекційним засобом зупинку громадського транспорту у Львові.

Фото: Сергій Гудак

Продавчиня у захисній масці на території ринку на площі Корятовича в Ужгороді.

Фото: Юлій Зозуля

Учасники йогамарафону в Одесі.

Фото: Сергій Гудак

Чоловік під час продажу коней на околицях міста Хуст на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Продаж курей на сільськогосподарському ринку Хуста на Закарпатті.

Фото: Сергій Гудак

Білоцвіт весняний у Долині нарцисів на Закарпатті.