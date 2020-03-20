Карантинна ізоляція, моржі проти вірусу й пам’ятник у масці
Хроніки нашого карантину: українці прожили тиждень з обмеженнями, запровадженими для протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. Так, у містах закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі. На фото: оголошення про припинення роботи столичного метрополітену на час карантину.
Крім того, припинено міжміське та міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення. На фото: чоловік у медичній масці на території Центрального залізничного вокзалу Дніпра, роботу якого зупинено до 3 квітня у зв'язку з небезпекою поширення коронавірусу.
Не обійшлося без паніки серед людей, які почали змітати з полиць магазинів продукти харчування. На фото: порожні полиці у львівському супермаркеті.
У час, коли закрилися заклади харчування, небувалою популярністю стали користуватися працівники служби доставки готової їжі та продуктів.
За рекомендаціями Кабміну, роботодавці, за можливості, перевели працівників на дистанційну роботу. Де це неможливо зробити у зв’язку з видом діяльності, посилили заходи для убезпечення від поширення коронавірусної інфекції. На фото: медпрацівник вимірює температуру у працівників авіаційної компанії "Прогрестех – Україна" в Києві.
Однак далеко не всі вирішили дотримуватися запроваджених карантинних обмежень. Попри заклики виходять із дому й літні люди, які перебувають у групі ризику зараження Covid-2019. На фото: чоловік і жінка у медичних масках йдуть столичним парком Шевченка.
Водночас ускладнює дотримання вимоги носити медичну маску й обробляти руки антисептиком те, що їх немає в аптеках українських міст. На фото: оголошення біля входу до аптеки в Одесі.
Щоправда, такий дефіцит не завадив "обзавестися" маскою пам'ятнику на Вірменській вулиці у Львові.
В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні. Серед тих, хто захворів, і народний депутат Сергій Шахов (член депутатської групи "Довіра"). Ще до того, як про це стало відомо, 16 березня, під парламентом, де на той момент відбувалося позачергове засідання, активісти влаштували акцію протесту "Верховна Рада – варта контролю". З плакатами "Владу на карантин" вони виступали за те, щоб не дати депутатам в умовах карантину "прийняти антидержавницькі закони". Пізніше Рада через карантинні заходи для протидії коронавірусу ухвалила рішення до 3 квітня перейти в режим роботи в комітетах.
В Одесі ж традиційно не втрачають гумору. Так, члени клубу "Моржі Одеси" на пляжі влаштували акцію проти коронавірусу та паніки.
Карантин запровадив нові традиції привітань. Через обмеження рукостискань під час матчів, які до 3 квітня проходять без глядачів, футболісти вітаються одне з одним та суддями ліктями. На фото: гравці ФК "Маріуполь" і судді перед початком матчу чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги проти СК "Дніпро-1".
Водночас запроваджені обмеження не змогли скасувати відзначення Дня добровольця. Так, у Києві 14 березня марш патріотів зібрав, за даними правоохоронців, близько п'яти тисяч осіб. Розпочався він з Михайлівської площі, звідки учасники акції пройшли Хрещатиком до вулиці Банкової та Офісу Президента, де озвучили свої вимоги до влади. Ініціювали ходу громадські організації добровольців попри рекомендації не проводити масові заходи через коронавірус.
За новинами коронавірусними не можна пропустити того факту, що 20 березня – початок астрономічної весни.
Й природа, що через пандемію коронавірусу отримала змогу відпочити від подекуди надактивного людського впливу, продовжує захоплювати своїми пейзажами. На фото: дерево в полі Вишгородського району Київщини.
Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.
Учасник акції протесту "Верховна Рада - варта контролю" у Києві.
Жінка в медичній масці на столичній вулиці.
Працівниці під час миття тролейбуса в Запорізькому тролейбусному парку №2.
Працівник комунальної служби обприскує дезінфекційним засобом зупинку громадського транспорту у Львові.
Продавчиня у захисній масці на території ринку на площі Корятовича в Ужгороді.
Учасники йогамарафону в Одесі.
Чоловік під час продажу коней на околицях міста Хуст на Закарпатті.
Продаж курей на сільськогосподарському ринку Хуста на Закарпатті.
Білоцвіт весняний у Долині нарцисів на Закарпатті.