Китай поділився з Україною досвідом профілактики епідемії коронавірусу - МОЗ

Фахівці КНР поділились з медиками України досвідом карантинних заходів для громадян та транспортування товарів під час пандемії.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ у Telegram.

"Китайські медичні фахівці поділилися з представниками України своїм досвідом профілактики епідемії коронавірусної інфекції, інспекційних і карантинних заходів для громадян, а також транспортування товарів під час пандемії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці питання обговорювалися сьогодні у посольстві Китайської Народної Республіки в Україні під час відеоселекторної наради старших посадових осіб Міністерства охорони здоров’я Китаю – Євразійських країн щодо питань боротьби з епідемією Covid-19.

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В межах заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків, зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну іноземців та закрито міжнародне пасажирське сполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні.

Фото: Коронавірус_інфо