Зеленський каже, що переконав свою маму залишатися вдома

Зеленський каже, що переконав свою маму залишатися вдома

Відео
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський підтримав заклики лікарів до громадян залишатися вдома. Також він розповів, що переконав свою маму дотримуватися теж цієї поради.

Про це він зазначив у відеозверненні.

"Я хочу підтримати флешмоб світових та українських лікарів і від себе закликати: Лікарі залишаються на роботі заради вас. Залишайтесь вдома заради них", - сказав глава держави.

Він подякував усім українцям, які продовжують залишатися вдома, за свідомість та почуття відповідальності.

Президент нагадав, що залишаючись вдома люди роблять великий внесок у непоширення вірусу, не піддають ризику ані себе, ані оточуючих. Водночас Зеленський розповів, що також переконує свою маму не виходити з дому.

"Я подзвонив своїй мамі. Усі ці дні я прошу її залишатись вдома. І всі ці дні вона не дуже слухається, каже: "Краще за мене ніхто не вибере потрібні продукти". Але, врешті-решт мені вдалось її переконати, і мама погодилась не виходити з дому без зайвої потреби", - поділився Президент.

Він закликав українців зателефонувати своїм батькам, привезти їм усе необхідне, або замовити онлайн-доставку необхідних продуктів і ліків, або навчити батьків самостійно робити закупівлі онлайн, зробити усе, щоб "мінімізувати їх виходи на вулицю і контакти у магазинах, банках та на пошті".

Читайте також: Зеленський доручив головам ОДА збільшити кількість маршруток і автобусів

Як повідомлялося, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення. В Україні станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, з них 3 – летальні.

Фото: twitter.com/APUkraine

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-