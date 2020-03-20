Міграційна служба видаватиме ID-картки попри карантин

Державна міграційна служба України змінює порядок обслуговування і надаватиме лише частину послуг в окремих підрозділах та за окремим графіком.

Про це Державна міграційна служба України повідомляє на сторінці у Facebook.

"Враховуючи положення Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19)» та рішення позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, Державною міграційною службою України прийнято рішення щодо обслуговування суб’єктів звернення на період карантину за окремо встановленим графіком роботи – лише у визначених підрозділах та у виключних випадках", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що продовжать видавати такі документи: оформлення паспорта громадянина України у формі картки (ID-картки) замість втраченого або викраденого (у тому числі оформлення ID-картки замість втраченого або викраденого паспорта громадянина України у формі книжечки); оформлення паспорта громадянина України у формі картки (ID-картки) у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг; вклеювання фотокарток до паспорта громадянина України у формі книжечки по досягненню особою відповідного віку; оформлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон у зв’язку з необхідністю термінового виїзду за кордон, пов’язаною з нагальною потребою в лікуванні від’їжджаючого, від’їздом особи, яка супроводжує тяжкохворого, чи смертю родича, який проживає за кордоном; посвідок на тимчасове і постійне проживання для іноземців та осіб без громадянства, у разі невідкладної необхідності для отримання публічних, адміністративних та фінансових послуг.

Видача виготовлених документів, що підтверджують громадянство, додали у міграційній службі, посвідчують особу чи її спеціальний статус, сформованих довідок та витягів здійснюватиметься у звичайному режимі, але з врахуванням встановленого графіку роботи на період карантину.

У відомстві додали, що обслуговування суб’єктів звернення за іншими напрямами, у тому числі попередньо записаних в електронну чергу, здійснюватися не буде (особи, які здійснили попередню оплату адміністративних послуг, зможуть скористатися оплаченою квитанцією пізніше – після скасування карантину), а територіальні підрозділи, які відповідно до встановленого графіку роботи не здійснюють обслуговування суб’єктів звернення, працюватимуть в дистанційному режимі – надаватимуть консультації телефоном та за допомогою електронної пошти.

Графіки обслуговування будуть розміщені на вході до адміністративних будівель територіальних органів/підрозділів ДМС та на офіційних сторінках територіальних органів ДМС у соціальній мережі Facebook, додали у відомстві.

Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.