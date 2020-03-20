До України повертаються 30 членів екіпажу лайнера Celebrity Reflection - МЗС

До України повертаються 30 членів екіпажу лайнера Celebrity Reflection - МЗС

Укрінформ
30 громадян України - членів екіпажу з круїзного лайнера Celebrity Reflection у п'ятницю мають прибути до Одеси.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Наші громадяни з круїзного лайнера Celebrity Reflection повертаються сьогодні додому! Наразі 30 українських громадян - членів екіпажу лайнеру Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбула, де вони чекають на чартерний рейс до України", - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, відомо, що компанія Royal Caribbean International придбала для цих громадян квитки на чартерний авіарейс Стамбул (Туреччина) – Одеса (Україна) №SQP8302 на 20 березня. Запланований час прибуття до аеропорту Одеси - 21:20.

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У МЗС подякували посольству України в США за допомогу у поверненні українців.

Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.

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Тим часом лікування від коронавірусу за кордоном станом на 19 березня проходять 13 українців, а на карантині перебувають 38 громадян України.

Фото: Вікіпедія

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