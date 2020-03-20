До України повертаються 30 членів екіпажу лайнера Celebrity Reflection - МЗС

30 громадян України - членів екіпажу з круїзного лайнера Celebrity Reflection у п'ятницю мають прибути до Одеси.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Наші громадяни з круїзного лайнера Celebrity Reflection повертаються сьогодні додому! Наразі 30 українських громадян - членів екіпажу лайнеру Celebrity Reflection вже перевезли до Стамбула, де вони чекають на чартерний рейс до України", - ідеться в повідомленні.

За даними МЗС, відомо, що компанія Royal Caribbean International придбала для цих громадян квитки на чартерний авіарейс Стамбул (Туреччина) – Одеса (Україна) №SQP8302 на 20 березня. Запланований час прибуття до аеропорту Одеси - 21:20.

У МЗС подякували посольству України в США за допомогу у поверненні українців.

Як повідомлялося, за даними МЗС, вже 23 тисячі 955 українців, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися на Батьківщину за сприяння дипломатичних установ.

Тим часом лікування від коронавірусу за кордоном станом на 19 березня проходять 13 українців, а на карантині перебувають 38 громадян України.

Фото: Вікіпедія