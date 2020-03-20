СБУ запобігла розкраданням в армії на 750 мільйонів - відкрили 28 справ

Контррозвідка СБУ за пів року запобігла привласненню понад 742 мільйонів гривень бюджетних коштів на виконанні державного оборонного замовлення.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Також, за даними спецслужби, заблоковано схеми розкрадань у сфері військово-технічного співробітництва і експортного контролю на понад 700 млн грн.

«Так, слідчі зареєстрували 4 кримінальні провадження за ст. 364 Кримінального кодексу України – за фактами зловживань під час використання державних грошей в оборонно-промисловому комплексі посадовцями деяких силових структур та держпідприємств», - йдеться у повідомленні.

Крім того, контррозвідники СБУ запобігли незаконному вивезенню за межі України товарів військового призначення та подвійного використання на суму понад 647 млн грн.

За фактами нелегального переправлення вказаних товарів розпочато 28 кримінальних проваджень за ст. 333 Кримінального кодексу України. Через виявлені порушення у сфері експортного контролю накладено штрафних санкцій на суму понад 137 мільйонів гривень.

За відповідними матеріалами СБУ судами вже винесено 13 вироків. За іншими фактами тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення до відповідальності осіб, причетних до протиправної діяльності, додали в пресцентрі.