МОЗ невдовзі оприлюднить розмір доплати лікарям, які працюють з інфікованими Covid-19

Розміри доплат лікарям, які працюють з хворими на коронавірусну інфекцію, будуть оприлюднені найближчим часом.

Про це заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко сказав у вечірньому ефірі телеканалу 1+1 у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Найближчим часом ми проінформуємо про суми коштів, які будуть доплачуватися медичним працівникам. Національна служба здоров'я уже передивилася коефіцієнти та має певну суму коштів з програмами медичних гарантій, яка буде забрана саме на доплату", - сказав Ляшко.

За словами, МОЗ додатково звернулося до Міністерства фінансів передбачити виділення коштів для того, щоб збільшити оплату праці медичним працівникам.

Як раніше повідомляло агентство, у законопроєкті щодо протидії коронавірусу пропонується встановити доплати медичним працівникам, які беруть участь у ліквідації захворювання серед населення. Крім того, пропонується встановити доплати до заробітної плати "окремим категоріям працівників які забезпечують життєдіяльність населення".