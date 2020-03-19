У ДБР розповіли представникам родин Героїв Небесної Сотні про 5 слідчих експериментів

Слідчі Державного бюро розслідувань провели зустріч із представниками родин Героїв Небесної Сотні.

Про це інформує пресслужба ДБР.

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань провели чергову зустріч з представниками ГО «Родина Героїв Небесної Сотні», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, під час зустрічі слідчі ДБР прозвітували про проведення 5 слідчих експериментів, що відбулися на вулицях Інститутській, Шовковичній та Майдані Незалежності у Києві. До слідчих дій залучалися спеціалісти експертних установ у галузі балістики, судової медицини та геодезії.

Також слідчі управління у «справах Майдану» поінформували про останні результати роботи підрозділу, - зокрема, про затримання двох учасників злочинної групи, які підозрюються у викраденні і катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка та Юрія Вербицького, а також вбивстві останнього.

У ДБР нагадали, що за результатами розгляду клопотань слідчих, погоджених з прокурорами Офісу генпрокурора, підозрюваним було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що у березні слідчі ДБР повідомили про підозру двом екссуддям Соснівського райсуду Черкас, які вчиняли протиправні дії щодо 17 протестувальників, шляхом постановлення ухвал про взяття їх під варту.

Також було завершене досудове розслідування відносно ексголови Дніпровського райсуду Києва.

Цей екссуддя підозрюється у організації постановлення неправосудних ухвал про взяття під варту відносно 11 учасників акцій протесту, незаконному перешкоджанні організації та проведенню мітингів та втручанні в автоматизовану систему документообігу суду, нагадали у ДБР.

"За ініціативою потерпілих, слідчі ДБР звернуться до Міністерства охорони здоров’я України з клопотанням про внесення змін до відомчих нормативних актів, які стосуються правил судово-медичного визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, зокрема, отриманих внаслідок хімічних отруєнь", - поінформували у відомстві.