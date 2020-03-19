Держслужба зайнятості не скасовує фінансові забов'язання перед безробітними

Держслужба зайнятості не скасовує фінансові забов'язання перед безробітними

Укрінформ
Незважаючи на карантин, Державна служба зайнятості не скасовує фінансові зобов'язання перед безробітними.

Про це служба повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.

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