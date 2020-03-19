Держслужба зайнятості не скасовує фінансові забов'язання перед безробітними

Незважаючи на карантин, Державна служба зайнятості не скасовує фінансові зобов'язання перед безробітними.

Про це служба повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Фінансові зобов’язання служби зайнятості перед безробітними виконуються відповідно до чинного законодавства", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, 12 березня в Україні розпочався карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме до 3 квітня.