Росіянин намагався влаштуватися до Нацгвардії - СБУ

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила та запобігла влаштуванню громадянина Росії на військову службу до підрозділу Національної гвардії, який залучається до проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що уродженець міста Славутич Київської області, після здобуття в Росії середньої освіти, проходив строкову службу у ЗС РФ та брав участь у бойових діях на території Кавказу. У 2014 році чоловік прибув до Києва, де проживають його родичі. У січні 2020 року він звернувся до Нацгвардії України з наміром укласти контракт про проходження військової служби в одному з її спецпідрозділів, який систематично виконує завдання у районі проведення операції Об’єднаних сил. При цьому під час подачі документів до української силової структури чоловік завідомо не надав інформацію щодо наявності паспорта громадянина РФ. Також контррозвідники СБУ виявили особисті контакти «кандидата» з представниками російських правоохоронних органів, зокрема на тимчасово-окупованій території України», - йдеться у повідомленні.

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Наразі перевіряється інформація щодо причетності російського громадянина до мережі військової розвідки РФ.