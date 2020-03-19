МОЗ планує посилити співпрацю з фармацевтичним бізнесом

Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець налаштований посилювати співпрацю уряду та фармацевтичних компаній задля боротьби з коронавірусом.

Про це йшлося під час зустрічі в МОЗ з національними виробниками України, повідомляє пресслужба відомства.

"Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець налаштований посилювати співпрацю уряду та фармацевтичних компаній задля боротьби з коронавірусом. Зокрема, це стосується спрощення процедури реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, необхідних для дезінфекції", - йдеться у повідомленні.

За словами Ємця, дуже важливо розібратися з тим, чому протягом кількох років в Україні не ухвалено закон, який підтримує національного виробника.

"Тому що зараз, в умовах боротьби з коронавірусом, ми повинні вживати всіх заходів для захисту українців від інфекції. Нам потрібні швидкі і дієві кроки”, - заявив міністр.

Крім того Ємець наголосив, що співпраця держави та фармацевтичного бізнесу буде вкрай важливою у процесі реформування системи охорони здоров’я України.

“Оскільки наша мета – запровадження державного медичного страхування, то нам важливо думати про ресурси наповнення страхової медицини не лише з державного бюджету, а й з інших джерел”, - резюмуваввін.

Як повідомили представники фармацевтичних компаній у ході зустрічі, зараз в Україні законодавчо заблокована процедура реєстрації антисептичних та стерилізуючих засобів, а саме ці засоби є одним з найдієвіших кроків у протистоянні Covid-19.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.

В Україні наразі зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, два з них - летальні.