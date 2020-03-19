Українці можуть вилетіти з Норвегії спецрейсом SkyUp у неділю - МЗС

Українці, які перебувають у Норвегії, можуть повернутися додому спецрейсом SkyUp у неділю.

Про це повідомив у Facebook Оперативний штаб МЗС для захисту українців за кордоном у зв'язку з поширенням коронавірусу.

«У неділю, 22 березня 2020 року о 9.35 з аеропорту Осло (Oslo Gardermoen Airport) планується спеціальний авіарейс української авіакомпанії SkyUp Airlines за маршрутом Осло-Київ з вартістю квитка для одного пасажира 199 Євро. Придбати квитки на цей авіарейс можна на веб-сайті авіакомпанії , - йдеться у повідомленні.

Співгромадянам, які перебувають далеко від Осло і хочуть повернутися в Україну цим авіарейсом, рекомендується невідкладно опрацювати найбільш оптимальний спосіб переїзду до Осло до вказаної дати.

Зазначається, що станом на 19 березня місць у літаку на цей авіарейс вистачає для всіх громадян України, які зареєструвалися у Посольстві України в Норвегії (загальна кількість місць у літаку – 149).

«Громадянам України, які цього ще не зробили або не отримали від Посольства відповідного підтвердження, рекомендуємо невідкладно повідомити Посольство електронною поштою про ваше місцеперебування та бажання скористатися цим рейсом», - порадили в Оперативному штабі.

Як повідомляв Укрінформ, 14 березня Кабінет міністрів у зв’язку із коронавірусом ухвалив рішення про закриття з 17 березня до 3 квітня пунктів пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

18 березня авіакомпанія SkyUp Airlines повідомила про те що, здійснить кілька спеціальних комерційних рейсів, щоб українці з різних країн світу змогли повернутися додому.

За даними українського МОЗ, у світі зареєстровано 218 815 випадків захворювання Covid-19, з них 84 114 осіб одужали; за межами Китаю зафіксовано 137 677 випадків.