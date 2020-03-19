Україна веде перемовини про постачання реанімаційного обладнання - МОЗ

Україна веде перемовини щодо поставок реанімаційного обладнання та засобів індивідуального захисту.

Про це на брифінгу 19 березня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі відбувається ряд перемовин на політичному рівні з керівниками різних держав для того, щоб в Україну, у рамках глобального дефіциту виробників найкращого реанімаційного обладнання, а також засобів індивідуального захисту, розпочали поставляти свою продукцію, щоб ми могли додатково укомплектовувати наші заклади, або модернізовувати існуюче обладнання, щоб допомога, яка буде надаватися при коронавірусній хворобі, була якісною та ефективною", - сказав Ляшко .

Такі перемовини, за його словами, ведуться на рівні Президента, уряду та Верховної Ради.

Станом на ранок 19 березня в Україні зареєстровано 16 випадків захворювання на Covid-19. За даними МОЗ, 10 випадків зареєстровано в Чернівецькій області, 1 випадок (летальний) - у Житомирській, 2 випадки - в Київській, 1 випадок - у Донецькій області, 2 випадки - в Києві.