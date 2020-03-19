МАУ сьогодні здійснить чартерний рейс Тель-Авів–Київ

Авіакомпанія «МАУ» здійснить сьогодні чартерний рейс за маршрутом Тель -Авів-Київ, яким наші співгромадяни можуть повернутися в Україну.

Про це повідомило у Facebook Посольство України в Ізраїлі.

«Сьогодні, 19 березня, о 22:45 авіакомпанія «МАУ» здійснює чартерний рейс PS 3021 за маршрутом Тель -Авів-Київ», - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у диппредставництві, за результатами звернення Посольства до адміністрації авіакомпанії було досягнуто домовленості про зниження вартості квитків до мінімально можливої суми.

Бажаючим придбати квитки на згаданий рейс у Посольстві порекомендували звертатися до офіційного представника авіакомпанії «МАУ» в Ізраїлі – «Каспі авіейшн» (адреса: М.Тель-Авів, вул. Бен Єгуда, 1, телефон +972-3-510-02-13).

Як повідомлялося, 16, 17 та 18 березня також виконувалися рейси в українські аеропорти з-за кордону для повернення українців додому.

У суботу, 14 березня, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення. Тимчасова заборона на в'їзд на територію України іноземних громадян почала діяти з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року та запроваджена до 3 квітня 2020 року. А з 17 березня 2020 року до 3 квітня 2020 року будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявляв, що Україна повертатиме українців і після закриття авіасполучення та кордонів.