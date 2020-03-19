На державних шахтах НАБУ викрило корупційну схему на понад 50 мільйонів

Детективи Національного антикорупційного бюро викрили корупційну схему на державних шахтах «Селидіввугілля», «Мирноградвугілля» і «Шахтоуправління Південнодонбаське №1».

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що корупційна схема завдала державі збитків на 51,17 млн грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що у 2016-2018 роках група осіб організувала схему, яка встановлювала фактичний контроль за державними закупівлями трьох вищезгаданих державних підприємств – від відстеження потреб держпідприємств у закупівлях, формування умов тендерів, контактів з потенційними постачальниками до визначення очікуваної вартості закупівлі, переможців тендерів та контролю за розрахунками з ним.

Під час дослідження закупівель вказаних підприємств, антикорупційні органи встановили факти, що у майже 70 закупівлях договори на постачання отримувала одна компанія.

Так, постачання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до гірничо-шахтного обладнання, металовиробів, кабельної продукції для шахт мала поставити одна й та ж компанія. Проте з’ясувалося, що ця компанія виконувала роль посередника, перепродуючи з націнкою товар, придбаний в учасників реального сектору, які зважаючи на навмисно створені учасниками схеми перешкоди не мали реальних шансів напряму співпрацювати з держпідприємствами.

Як наслідок, вказані державні вугледобувні підприємства за три роки закупили товарів за завищеними цінами на загальну суму 174,5 млн гривень, незаконно переплативши понад 51,17 млн гривень.

16 березня 2020 року учасникам злочинної схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.1 ст.255 КК України.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3 млн гривень та 1,2 млн гривень.

Досудове розслідування триває.