В Україні за тиждень на ГРВІ захворіли понад 200 тисяч осіб, троє померли
Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.
"Протягом звітного тижня на ГРВІ захворіли 201 653 людини, із них 66,6% — діти віком до 17 років... За тиждень отримано повідомлення про три летальні випадки унаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (із початку епідемічного сезону — 66); жоден померлий не був щеплений проти грипу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інтенсивний показник захворюваності становить 527,4 на 100 000 населення, що на 10,6% більше епідемічного порогу по Україні. У країні зафіксовано широке географічне розповсюдження грипу. За результатами лабораторного дослідження методом ПЛР у 11 із 54 зразків матеріалів визначено віруси грипу: 9 — типу А(Н1)pdm09, 2 — А не субтипований.
Упродовж звітного тижня проти грипу вакциновано 105 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 936 осіб.
фото: АА