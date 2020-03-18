У тюрмах і СІЗО не виявили жодного випадку коронавірусу - Мін'юст

Про це заявила заступник міністра юстиції Олена Висоцька, ідеться на сторінці Департаменту з питань виконання кримінальних покарань у Facebook.

Висоцька зауважила, що Департамент з виконання кримінальних покарань спільно з Центром охорони здоров’я ДКВС розробив план протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню вірусу в установи виконання покарань.

«Відповідно до цього плану, з 13 березня 2020 року в установах виконання покарань введено заборону відвідувань, окрім адвокатів, працівників правоохоронних органів та суду. Медичними працівниками проводиться щоденний температурний скринінг безконтактними інфрачервоними термометрами щодо виявлення простудних захворювань персоналу ДКВС, відвідувачів установ, засуджених та осіб, узятих під варту. Так, за 5 днів виявлено 122 випадки простудних захворювань серед засуджених та осіб, узятих під варту, які зараз перебувають під наглядом медиків. Жодного випадку коронавірусу не виявлено», - повідомила Висоцька.

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За її словами, у закладах проводиться регулярна дезінфекція та наскрізне провітрювання приміщень, а також визначені приміщення для тимчасової ізоляції осіб з симптомами на коронавірусну хворобу.

Крім того, проводяться заняття серед медичного персоналу з питань дотримання вимог протиепідемічного режиму, біологічної безпеки та біологічного захисту при виявленні особи, що відповідає визначеному випадку Covid-19. Окремо здійснюється роз’яснювальна робота серед персоналу ДКВС та тюремного населення.

Також повідомляється про затверджений алгоритм дій при виявленні хворого на Covid-19 та при виникненні спалаху цього захворювання, а саме: підозра – ізоляція і симптоматичне лікування – повідомлення в лабораторні центри – при підтвердженні Covid-19-19 та/або важкому стані хворого – госпіталізація в найближчий заклад охорони здоров’я МОЗ, визначений для надання медичної допомоги по територіальному принципу.

Фото: АА