Систему "ДРУГ" додатково перевірили, працює стабільно — МЗС

Роботу системи для реєстрації українців, які знаходяться за кордоном, "ДРУГ" додатково перевірили, усе працює стабільно.

Про це повідомляється на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.

"Друзі, ми здійснили додаткову перевірку системи ДРУГ. Система працює стабільно", - ідеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що через велике навантаження останніми днями у деяких користувачів іноді виникають проблеми з реєстрацією. У такому випадку МЗС рекомендує повторити спробу пізніше.

Водночас у МЗС наголосили, зафіксовано сотні випадків, коли громадяни некоректно вказували адресу електронної пошти, що не давало їм потім змогу авторизуватися в системі, та закликали громадян бути уважнішими.

"Ми також просимо вас обов'язково зазначати країну, де ви перебуваєте, й надавати якомога більше інформації про суть вашої проблеми чи ситуації в розділі "Коментар до подорожі". Це дуже допоможе нашим консулам, які матимуть можливість встановити зв’язок з Вами та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому", - підкреслили в МЗС.

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Як повідомлялося, раніше Президент Володимир Зеленський закликав українців, які перебувають за кордоном і не мають змоги повернутися додому, зареєструватись у системі "ДРУГ", там повідомити МЗС про країну перебування й надати якомога більше інформації про суть проблеми в розділі.

Така інформація допомагає дипломатам і спрощує формування списків громадян, які мають терміново повернутися в Україну.