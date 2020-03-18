Екссуддю Вищого госпсуду намагалися викрасти - СБУ

Співробітники СБУ запобігли викраденню з метою отримання викупу судді у відставці Вищого господарського суду.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«За даними слідства, організатором злочину є колишній начальник Олександрійського ДАІ УМВС України в Кіровоградській області. У такий спосіб даїшник вирішив покращити своє матеріальне становище. Виконавця для втілення злочинного задуму він підшукував у середовищі кримінальних кіл Кіровоградщини. За задумом зловмисника його спільник мав викрасти суддю із місця приживання у столиці та насильно утримувати в одному із київських гаражів. Сам же організатор через шантаж та залякування хотів змусити дружину потерпілого - секретаря Верховного суду України - заплатити 300 тисяч доларів викупу. Гроші жінка мала передати через його спільника”, - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, аби замести сліди та уникнути викриття, організатор для ведення переговорів придбав окремі засоби зв’язку і здійснював дзвінки із Кременчука Полтавської області.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію викрадення «жертви».

Затримали замовника викрадення на одній із автозаправок на Кіровоградщині після отримання обумовленого викупу.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у вчиненні злочину та обрання запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до вказаного злочину.

Фото: СБУ