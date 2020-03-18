Поліцейські мобільні групи перевірятимуть кількість пасажирів у транспорті

У Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень.

Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив 18 березня, інформує Управління комунікації Нацполіції України.

"Ігор Клименко повідомив, що у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень. В усіх інших регіонах цю роботу проводитимуть працівники патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чергуватимуть наряди поліції і поблизу авто- та залізничних вокзалів.

Клименко нагадав, що з 18 березня по всій Україні заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.

Окрім того, у трамваях, тролейбусах та автотранспорті і в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, дозволено одночасно перевозити лише до 10 пасажирів. Поширюється ця заборона до окремого рішення і на перевезення пасажирів залізничним транспортом.

"Тимчасові обмеження триватимуть до 3 квітня і проводяться виключно для того, аби попередити поширення небезпечної недуги. Поліцейські контролюватимуть виконання цих норм", - зазначив глава Нацполіції.

Клименко підкреслив, що "наше основне завдання – роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів".

"Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того – щоби попередити. Однак у випадку виявлення порушень діятимемо, як того вимагає закон", - повідомив він.

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За його словами, всі поліцейські, які несуть службу на вулицях міст і сіл, проводитимуть інформаційну роботу, і закликав керівників профільних підприємств і підприємців, які надають послуги пасажирських перевезень, із розумінням поставитися до тимчасових заборон.

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"Нині усі повинні бути надвідповідальними, адже недооцінювати загрозу – означає свідомо створювати умови для надшвидкого розповсюдження небезпечної інфекції. Я звертаюся до всіх громадян і до кожного окремо із проханням не нехтувати цими заборонами, ціна їх порушень може бути надто високою, адже на кону – здоров’я і життя людей", - підсумував голова Національної поліції України.

Фото: Управління комунікації Нацполіції