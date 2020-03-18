Поліцейські мобільні групи перевірятимуть кількість пасажирів у транспорті
Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко заявив 18 березня, інформує Управління комунікації Нацполіції України.
"Ігор Клименко повідомив, що у Дніпрі, Харкові, Одесі, Львові, Києві та Київській області створені спеціальні мобільні групи, які перевірятимуть, як надаються послуги пасажирських перевезень. В усіх інших регіонах цю роботу проводитимуть працівники патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що чергуватимуть наряди поліції і поблизу авто- та залізничних вокзалів.
Клименко нагадав, що з 18 березня по всій Україні заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні.
Окрім того, у трамваях, тролейбусах та автотранспорті і в автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах, дозволено одночасно перевозити лише до 10 пасажирів. Поширюється ця заборона до окремого рішення і на перевезення пасажирів залізничним транспортом.
"Тимчасові обмеження триватимуть до 3 квітня і проводяться виключно для того, аби попередити поширення небезпечної недуги. Поліцейські контролюватимуть виконання цих норм", - зазначив глава Нацполіції.
Клименко підкреслив, що "наше основне завдання – роз’яснити людям необхідність чіткого дотримання запроваджених алгоритмів".
"Ми працюватимемо не для того, щоби покарати, а для того – щоби попередити. Однак у випадку виявлення порушень діятимемо, як того вимагає закон", - повідомив він.
За його словами, всі поліцейські, які несуть службу на вулицях міст і сіл, проводитимуть інформаційну роботу, і закликав керівників профільних підприємств і підприємців, які надають послуги пасажирських перевезень, із розумінням поставитися до тимчасових заборон.
"Нині усі повинні бути надвідповідальними, адже недооцінювати загрозу – означає свідомо створювати умови для надшвидкого розповсюдження небезпечної інфекції. Я звертаюся до всіх громадян і до кожного окремо із проханням не нехтувати цими заборонами, ціна їх порушень може бути надто високою, адже на кону – здоров’я і життя людей", - підсумував голова Національної поліції України.
Фото: Управління комунікації Нацполіції