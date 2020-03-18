Понад 13,5 тисячі українців уже повернулися з Єгипту - МЗС

Станом на 16.00 18 березня до України вже повернулися спецавіарейсами понад 13,5 тис. українських туристів.

Про це повідомляє пресслужба МЗС у Facebook.

"Продовжуємо повертати наших громадян з Єгипту. За два дні (станом на 16.00 18.03) 12 тис. громадян України прилетіли з Шарм-ель-Шейха, 1696 - з Хургади" - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, Україна з 16 березня до 3 квітня вводить тимчасову заборону на в'їзд на територію України іноземних громадян. А з 17 березня до 3 квітня будуть закриті пункти пропуску через державний кордон України для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення.

Уряд виділив кошти для забезпечення повернення в Україну понад 35-ти тис. наших громадян.