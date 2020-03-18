Україна пропустила через кордон 58 громадян Молдови, які їхали транзитом із РФ

До пункту пропуску «Бачівськ», що в Сумській області на кордоні з РФ, прибула колона з семи транспортних засобів, якими з Росії в Молдову, транзитом через Україну, їхали 58 громадян Республіки Молдова.

Про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

"Відповідно до розпорядження КМУ, у зв’язку із запобіганням поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 з 16 березня до 3 квітня заборонено перетинання державного кордону на в’їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства. Але, враховуючи гуманітарну мету, керівництво прикордонного відомства, відповідно до вимог Закону України «Про прикордонний контроль», прийняло окреме рішення та надало дозвіл на перетинання кордону громадянами Молдови, щоб вони змогли дістатися своєї країни", - йдеться у повідомленні.

Після прикордонного оформлення, охоронці кордону організували співпрацю зі співробітниками Національної поліції, які супроводжували транспортні засоби до кордону з Молдовою.

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Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними в світі зафіксовано 198 193 випадків зараження коронавірусом, з них 81 961 особа одужала, 7 954 померли.

В Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

З 12 березня в Україні запроваджено карантин через загрозу епідемії коронавірусної інфекції і для недопущення її поширення. Він триватиме три тижні – до 3 квітня.

Фото: Держприкордонслужба