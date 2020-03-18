Дільничні під час карантину навідуватимуть людей похилого віку

В умовах карантину дільничні і патрульні відвідуватимуть людей похилого віку та людей з інвалідністю, щоб встановити хто потребує допомоги.

На цьому заступник голови Нацполіції України Олександр Фацевич наголосив 17 березня під час селекторної наради з керівниками структурних та територіальних підрозділів щодо організації роботи патрульної поліції та поліції превенції, інформує Управління комунікації Нацполіції України.

"Поліцейські підрозділів превенції, зокрема дільничні та працівники секторів реагування патрульної поліції, здійснюватимуть обхід місць проживання людей похилого віку, людей з інвалідністю, осіб, які знаходяться у скрутному матеріальному становищі, аби встановити хто потребує допомоги та соціального патронажу", - повідомив Фацевич.

Він наголосив, що в умовах введення карантину робота поліції превенції орієнтована на реагування на повідомлення громадян та безпекові заходи, і підкреслив, що виконання поставлених завдань здійснюватимуться виключно в засобах індивідуального захисту.

Під час наради також йшлося про необхідність обмеження прийому громадян у підрозділах поліції, зокрема щодо надання адміністративних чи інших поліцейських послуг.

У зв’язку з цим прийом звернень та запитів здійснюватиметься виключно з використанням телекомунікаційних засобів та поштових відправлень.

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Фацевич нагадав, що 18 березня припиняються регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, міжміському внутрішньообласному та міжобласному сполученні.

"Є певні заборони та обмеження. Тому патрульна поліція та ГРПП (Група реагування патрульної поліції) мають організувати контроль за дотриманням перевізниками встановлених вимог», - наголосив він.

Наряди поліції, які забезпечують правопорядок на автовокзалах, залізничних станціях, метрополітенах, мають звертати увагу на спроби недобросовісних перевізників порушити вимоги уряду заради незаконного збагачення, підкреслив заступник глави Нацполіції.