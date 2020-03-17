Підприємство Укроборонпрому екстрено шиє марлеві пов’язки

Державне підприємство "Новатор", яке розташоване у місті Хмельницький і входить до складу ДК "Укроборонпром", екстрено переорієнтувало виробництво та запустило пошиття медичних марлевих пов’язок для потреб самого підприємства та інших підприємств-учасників Укроборонпрому.

Також на підприємстві готуються до запуску виробництва перших вітчизняних клапанних респіраторів FFP3, повідомляється на сайті Укроборонпром.

"Всього на "Новаторі" планують виготовити та безкоштовно поширити на підприємствах Укроборонпрому 100 000 багаторазових марлевих пов’язок. З них, станом на сьогодні, 13 500 марлевих пов’язок вже передано співробітникам хмельницького підприємства (з розрахунку 10 пов’язок для потреб одного співробітника та його родини), 3 000 пов’язок – віддано на потреби ДП "Красилівський агрегатний завод", розглядаються запити на постачання пов’язок до інших підприємств Укроборонпрому. Також, за рішенням профспілкового комітету, на підприємстві планують створити резерв з 30 000 марлевих пов’язок", - йдеться у повідомленні.

"У ситуації дефіциту товарів особистого захисту підприємства оборонпрому знаходять альтернативні рішення і переорієнтовують виробництво: "Новатор" – шиє маски і планує першим в Україні виготовляти респіратори, миколаївська "Зоря-Машпроект" планує виготовляти дезінфікуючий розчин, ще з десяток підприємств самостійно шиють для своїх працівників медичні пов’язки. Я вважаю, що завдання будь-якого відповідального бізнесу сьогодні – допомогти державі і своїм працівникам пережити кризу з мінімальними втратами", – зазначив генеральний директор Укроборонпрому Айварас Абромавичус.

За словами директора ДК "Новатор" Олексія Свістунова, підприємство оперативно відреагувало на загрозу поширення коронавірусної інфекції в Україні та переорієнтувало своє виробництво під нові виклики: "Ми поставили для себе мету забезпечити потребу у марлевих пов’язках для всіх підприємств "Укроборонпрому", аби знизити ризики захворювань на цих стратегічних для країни підприємствах. Водночас ми відгукнулися і на запит наших місцевих партнерів та передали 500 пов’язок до управління праці міста Хмельницький, 100 – до відділення банку, яке обслуговує "Новатор", – зазначив Свістунов.

Крім того, на підприємстві планують встановити лінію зі стерилізації марлевих пов’язок, що сьогодні не робить жоден з виробників в Україні, попри існуючий попит від закладів охорони здоров’я.

Також вже наприкінці травня на "Новаторі" планують випустити першу в Україні партію високоякісних клапанних респіраторах FFP3 – наразі на підприємстві встановлюють нову виробничу лінію, яка дозволить випускати до 3 млн цих спецзасобів щомісяця.

Нагадаємо, що ще 12 березня на всіх підприємствах-учасниках Укроборонпрому було запроваджено особливий режим роботи, посилено санітарно-гігієнічні заходи та створено умови для дистанційної роботи та роботи за гнучким графіком. Також в Концерні та на всіх підприємствах створено штаби швидкого реагування під керівництвом генеральних директорів. Штаби координують підготовку підприємств, оперативно реагують на потреби працівників та кризові ситуації, інструктують та забезпечують профілактичну роботу, консолідують інформацію для швидких управлінських рішень. Також для працівників Концерну та всіх підприємств запущено гарячу лінію.