Е-декларації дозволили подати пізніше - до 1 червня

Через карантин державним службовцям продовжили термін подачі декларації за минулий рік до 1 червня.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Держслужбовцям дозволяється подати декларацію за минулий рік на три місяці пізніше, ніж того вимагає діюче законодавство - тобто до 1 червня", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що на позачерговому засіданні 17 березня Верховна Рада підтримала законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавірусної хвороби (Covid-19). “За” — проголосували 344 депутати.

Віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що українці мають можливість працювати та навчатись повноцінно в умовах карантину, повідомляють у Міністерстві.

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“Україна, як і решта світу, повинна зробити все, щоб зупинити поширення коронавірусу та захистити своїх громадян. Українці повинні мати належні умови, щоб повноцінно працювати та навчатися. Сучасні технології дозволяють все це робити достатньо ефективно”, - пояснив він.

За його словами, Міністерство цифрової освіти України спільно з Міністерством освіти та науки України шукають шляхи допомоги вчителям та викладачам налагодити процеси дистанційного навчання для шкіл, вишів і коледжів.

Прийнятий проєкт закону передбачає, що термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати не буде включатися у загальний строк відпустки. Органам державного нагляду (контролю) заборонено проводити планові перевірки в сфері господарської діяльності. Також забороняється нарахування та стягнення штрафів чи пені за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги, а також припинення надання житлово-комунальних послуг у разі їх неоплати.

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Що ж стосується іноземців та осіб без громадянства, які не змогли виїхати за межі України та звернутися до Державної міграційної служби України, то згідно з прийнятим законом, до них не застосовується адміністративна відповідальність. Також на період карантину та на 30 днів після нього забороняється скасування дії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Лікарські засоби та обладнання, необхідні для заходів запобігання виникненню та поширенню, локалізації та ліквідації спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби - не будуть обкладатися ввізним митом.

До того ж, вводиться адміністративна відповідальність за порушення правил карантину й кримінальна відповідальність за умисне зараження людей.

У тижневий термін Кабінет міністрів має встановити додаткові доплати до заробітної плати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо зайняті на роботах з ліквідації захворювання серед людей на коронавірусну хворобу (COVID-19).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.