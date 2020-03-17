СБУ закриває громадські приймальні

Через запровадження обмежувальних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції Covid-19 громадські приймальні Служби безпеки України в Києві та обласних центрах тимчасово не працюватимуть.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«Повідомити про правопорушення, віднесені до компетенції органів державної безпеки, громадяни можуть, як і раніше, за номерами «гарячих ліній» та на поштові скриньки Центрального та регіональних управлінь Служби, інформація про які розміщена на сайті у Розділі «Контакти», - йдеться у повідомленні.

Усі звернення, заяви та повідомлення будуть розглянуті вчасно, відповіді надаватимуться у визначені законодавством терміни, запевняють у СБУ.

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Зазначається, що зміни також відбулися і в роботі Галузевого державного архіву СБ України. З 17 березня 2020 року читальний зал ГДА СБУ також буде не доступний для відвідувань. Запити на отримання архівної інформації прийматимуться на електронну адресу arhivsbu@ssu.gov.ua, або за номером телефону (044) 256-92-96.